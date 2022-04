Elodie e Marracash, sono tornati insieme? Le foto degli incontri "segreti" confermano i rumors: «Stessa casa»

Continuano a rincorrersi i rumors e ora spuntano anche le foto. Pare proprio che Elodie e Marracash siano tornati insieme. Dopo il primo gossip di qualche giorno fa di Alberto Dandolo che su Oggi aveva spifferato che i due erano tornati a frequentarsi ora torna Chi sull'argomento. E si riaccende la fiamma dei fan che in questo dietrofront ci sperano da sempre. Il settimanale di Alfonso Signorini nell'ultimo numero dedica un articolo ai due ex (che forse ex non sono più) e con tanto di foto si vede Marra che esce dalla casa milanese di Elodie e poco dopo dallo stesso portone esce anche la cantante. Insomma la conferma c'è: «Stessa casa, stesso amore», in Chi ne sono certi.

E se così fosse vorrebbe dire che la Patrizi avrebbe smesso di frequentare Davide Rossi, modello con il quale la cantante era stata beccata diverse volte. Adesso però al fianco di Elodie sembra essere tornato il rapper. Ma d'altronde erano stati loro a dire dopo aver comunicato che si erano lasciati che erano riusciti a mantenere un ottimo rapporto. E quel legame oggi sembra riessersi saldato.

I due si erano conosciuti sul set del video Margarita nel 2019. Fu allora che il rapper e l'ex allieva di Amici di Maria De Filippi si erano innamorati. Poi, qualche mese fa, una serie di dichiarazioni in cui la cantante lasciò intendere che con Marracash non tutto filava liscio. Da lì a poco l’annuncio della fine della love story che però, ora, pare abbia ripreso quota. E le carte si rimescolano pronti per giocare una nuova partita... d'amore.