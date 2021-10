Elodie e la crisi con Marracash. Davide Rossi nuova fiamma:? Ecco chi è

Aria di crisi tra Elodie e Marracash. La cantante è stata paparazzata dal settimanale Chi in compagnia di una presunta nuova fiamma. Si tratta di Davide Rossi. Sarà forse lui la ragione della crisi tra i due artisti?

Elodie e il manager di Armani, gli scatti sotto casa di lei

Le voci di crisi Elodie e il rapper Marracash circolano da settimane. A confermare ora la fine della loro relazione soarebbero gli scatti del settimanale Chi che immortalano la cantante in una speciale sintonia con Davide Rossi. La "coppia" è stata paparazzata a Milano sotto casa di lei. La presunta fiamma dell'artista romana è un modello e marketing manager molto conosciuto a Milano. I due prima hanno cenato insieme ad amici per poi far rientro insieme nell'appartamento.

Quello che è certo è che Elodie non sembra disposta a sottrarre tempo alla propria vita relazionale nonostante i mille impegni lavorativi. Dopo il trionfo con Myss Keta nella seconda edizione di “Celebrity Hunted: Caccia all’uomo”, la cantante è ora al debutto come attrice sul grande schermo nel film "Ti mangio il cuore" di Pippo Mezzapesa e sull'onda del successo con il suo ultimo singolo "Vertigine".

La storia con Marracash

Dopo la sua storia con Lele Esposito, il cantante conosciuto nella scuola di Amici, dal 2019 la cantante è legata a Marracash il rapper italiano. Sembra però che al momento la coppia viva un momento di crisi. Una notizia che ha lasciato senza parole i fan che erano abituati a vedere i due ragazzi affiatatissimi insieme. Impossibile dimenticare Elodie e Marracash nelle foto della scorsa edizione della Mostra del Cinema di Venezia.