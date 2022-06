Elisabetta II regina da record, solo il "re Sole" sul trono più a lungo di lei

Sempre più sul trono... dei record. Elisabetta II (seconda) in questo caso solo a Luigi XIV, il re Sole. Parliamo della durata del regno, numeri che appassionano gli storici. La regina d'Inghilterra raggiunge infatti oggi il thailandese Bhumibol Adulyadej, che ha regnato per 70 anni e 126 giorni nel paese del sud-est asiatico, fra il 1946 e il 2016. Un'altra alba e la regina britannica, che soltanto due settimane fa ha partecipato all'intero weekend di festeggiamenti previsto per il suo Giubileo di Platino (con qualche defezione dell'ultimo minuto, ma davvero poca cosa considerati i timori iniziali) con 25.695 giorni di regno spodesterà il 'collegà thailandese.

Regina Elisabetta II, le date del suo regno

Ma quanto manca a Elisabetta II prima di superare anche il re Sole, che restò sul trono per 72 anni e 110 giorni, dal 1643 al 1715, per un totale di 26.407 giorni? Lo calcola il tabloid britannico Express: sono 713. Il giornale non manca però di sottolineare qualche importante differenza con il re francese: intanto Elisabetta è stata incoronata, pur prematuramente dopo la morte del padre re Giorgio VI nel 1953, che aveva già 25 anni. Luigi XIV invece ne aveva soltanto quattro, quindi a lungo la madre Anna d'Asburgo svolse le sue veci come reggente. La regina è ormai da tempo colei che ha regnato più a lungo in Gran Bretagna, avendo superato la regina Vittoria già il 9 settembre del 2015, che ha regnato per 63 anni 7 mesi e 2 giorni, fino al 1901