Elisabetta Gregoraci, fuga con il fidanzato a New Nork

vola a New York per una vacanza assieme al fidanzato. La conduttrice di “Made in sud” ha messo fine circa otto mesi fa (ufficialmente) alla sua relazione con l’imprenditore Flavio Briatore, da cui è nato il figlio Nathan Falco, con un accordo consensuale.Da qualche tempo Elisabetta frequenta Francesco Bettuzzi, imprenditore e comproprietario della “Pure Herbal”, azienda di cui la Gregoraci è testimonial. I due sono stati sorpresi da “Chi”, settimanale diretto da Alfonso Signorini in edicola domani, durante una vacanza in America, a New York, dove magari gli innamorati pensavano di poter passeggiare tranquillamente senza essere paparazzati.Intanto sul futuro televisivo di Elisabetta c’è un piccolo giallo. Si è parlato di una partecipazione al, bloccata dall’ex marito Flavio Briatore. I due hanno prontamente smentito e la Gregoraci non varcherà la porta rossa del reality condotta da Ilary Blasi.