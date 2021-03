Elisabetta Gregoraci riceve 300 rose rosse: parte la caccia all'ammiratore segreto

Rose rosse per Elisabetta Gregoraci. Appare direttamente sul profilo instagram della showgirl il ringraziamenzo ad un ammiratore segreto. «...thanks... chiunque tu sia...» E chinque sia, ha sicuramente colpito: 300 rose rosse, così tante che la ex gieffina ha dovuto metterle nella sua vasca da bagno per poterle tenere. Dalla vasca, riadattatasi in vaso, allo scatto in intimo, il passo è breve. I fans pare non aspettassero altro, in meno di due ore ci sono 53mila likes e 1700 commenti; anche loro ringraziano l'ammiratore segreto.

APPROFONDIMENTI PERSONE Elisabetta Gregoraci, su Instagram le ultime foto SOCIAL Elisabetta Gregoraci hackerata? Il mistero sulle stories che... VERISSIMO Elisabetta Gregoraci, il dramma a Verissimo: «Io, operata... GRANDE FRATELLO VIP Elisabetta Gregoraci e i suoi affetti CANALE 5 Stasera in tv, Gf Vip: Elisabetta Gregoraci non sarà in...