Elisabetta Gregoraci, reggiseno trasparente per le vie di Milano. Il dettaglio non passa inosservato

Elisabetta Gregoraci sa bene come distinguersi dalla massa. In un luogo in cui a predominare è la moda, come la Milano Fashion Week - che si sta tenendo in questi giorni nel centro meneghino - la showgirl italiana è riuscita a conquistarsi tutti gli occhi attenti dei paparazzi.

Con un reggiseno trasparente, la Gregoraci è apparsa più sexy e glamour che mai in occasione della sfilata di Gucci, che si è tenuta ieri mattina.

Il look alla Milano Fashion Week

Elisabetta Gregoraci per la terza giornata delle sfilate ha sfoggiato un tailleur scintillante total green effetto large arricchito da piume. Abbinato poi a dei pantaloni a sigaretta a vita alta che hanno messo in evidenza il punto vita.

Il dettaglio che ha messo in risalto gli addominali scolpiti, tuttavia, si trova sotto la giacca dove la Gregoraci ha indossato un reggiseno trasparente che ha lasciato tutti a bocca aperta. Riga in mezzo, smokey eyes e orecchini pendenti. Immancabili, infine, i sandali con tacco a spillo.

Che dire? Anche quest'anno la showgirl calabrese entra tra le presenze più fashion dell'evento di moda più gettonato in Italia, dove ogni anno ospita celebrity di tutto il mondo.