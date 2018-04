Elisabetta Gregoraci, mini luna di miele a Parigi con il nuovo fidanzato

Ready to go 🤸🏾‍♂️💋 Un post condiviso da Official Page (@elisabettagregoracireal) in data: Apr 10, 2018 at 7:35 PDT

Romantico viaggio a Parigi per la coppia formata dae l'imprenditore. Terminata la lunga relazione con Flavio Briatore la conduttrice di “Made in Sud” si è fidanzata appunto con Bettuzzi, imprenditore della “Pure Herbal”, azienda di cui è testimonial.“Chi”, in edicola domani, ha sorpreso la coppia nella capitale francese, fra shopping e romantiche passeggiate.Secondo la rivista i due, che evidentemente non si nascondono più neanche dai paparazzi, starebbero progettando le vacanze estive con un viaggio in America.