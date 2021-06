Elisabetta Gregoraci, lite dietro le quinte con Antonella Fiordelisi?: «Se lo faccio me lo ricordo...»

Elisabetta Gregoraci, ospite de “Il Punto Z” di Tommaso Zorzi fa chiarezza sulla presunta lite con Antonella Fiordelisi che aveva raccontato di un brusco litigio dietro le quinte di un programma con una showgirl, che il web ha identificato con Elisabetta Gregoraci e l’ex gieffina in salsa vip ha voluto mettere chiarezza: “Se litigo con qualcuno – ha spiegato – me lo ricordo…”

Elisabetta Gregoraci e la presunta lite con Antonella Fiordelisi

Elisabetta Gregoraci, ospite in collegamento telefonico con Tommaso Zorzi al suo “Punto Z” è tornata sulla presenta lite con Antonella Fiodelisi. Le due si sarebbero scontrate per via di uno scambio di like fra la Fiordelisi e Flavio Briatore, ma la Gregoraci ha negato evidentemente l’accaduto: “Guarda – ha spiegato - Io sono una signora, non ho litigato proprio con nessuno. Quando mi succede me lo ricordo, te lo posso assicurare. Sì sì, smentisco. Un purosangue fa a gara con i pony? L’hai detto tu, non l’ho detto io. Nemmeno voglio parlare di questi argomenti, perché veramente parliamo di cose che non mi toccano. Tra poco inizierà “Battiti Live”, parliamo di questo, una grande carovana della musica”.