Elisabetta Gregoraci, lacrime in tv per la mamma: «Il cuore in ogni cosa, spero mi porti lontano»

Un momento di commozione permentre ricorda la, venuta a mancare qualche giorno prima del suo matrimonio della sorella Marzia. Elisabetta è stata ospite di Caterina Balivo nel programma “Vieni da me”, su RaiUno, dove ha parlato della sua vita privata e fatto qualche accenno alla sua situazione sentimentale dopo la separazione dall’ex marito Flavio Briatore.Le lacrime scendono quando parla della mamma: “Era una donna meravigliosa, la mia migliore amica. Sempre positiva, nonostante la malattia. Sempre elegante, con la camicia bianca e la collana di perle. È la donna più importante della mia vita. Ho sofferto tanto, forse mia sorella minore di più. Marzia si doveva sposare il 15 luglio e mia madre è morta il 29 giugno. Qualche anno prima della sua scomparsa era stata al mio matrimonio ed era molto felice per me”Mamma ansiosa di Nathan Falco (“Mio figlio è un maschietto, non sta mai fermo. Gli faccio mettere le ginocchiere per sicurezza”), gli vorrebbe dare un fratellino: “Un secondo figlio? A me piacciono molto i bambini. Nathan, però, fino a poco tempo fa mi diceva che voleva restare figlio unico. Ma da quando è nata la seconda cuginetta ha cambiato idea. Quindi vedremo, mi piacerebbe diventare di nuovo mamma”.Sulla sua love story con Francesco Bettuzzi, co proprietario della Pure Herbal, non si p sbilanciata più di tanto: “Io metto il cuore in ogni cosa, spero che questo cuore mi porti lontano”.