Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: «Entro nella casa per mettermi a nudo, non escludo di innamorarmi»

Elisabetta Gregoraci pronta a partecipare al Grande Fratello Vip e anche ad innamorarsi. A raccontarlo è lei stessa in un'intervista pubblicata sul settimanale Chi. Dal prossimo 14 settembre entrerà nella casa come concorrente alla prossima edizione del reality, in un momento della sua vita in cui ha deciso di concedersi qualche evazione.

«È da tanti anni che mi corteggiano per questo genere di programmi, forse una decina, e ho sempre detto di no. Quest’anno ho accettato principalmente per un motivo, che è Alfonso Signorini. Il suo Gf Vip non è solo un reality, ma è un grande varietà dove i concorrenti si possono mettere a nudo senza temere». Il suo desiderio è quello di farsi conoscere dal pubblico e per lei il Grande Fratello sarà un modo per mostrare la sua vera personalità in modo però spensierato: «Il Grande Fratello Vip sarà una gita di classe con i compagni delle superiori, un'avventura da affrontare con lo spirito di un’adolescente. È un momento della mia vita in cui ho deciso di concedermi un po' d'evasione».

Ammette di avere paura, di temere di potersi sbottonare troppo e di sentirsi troppo a suo agio mettendosi così completamente a nudo. Elisabetta mette anche in chiaro la sua situazione sentimentale: «Entro nella Casa da single, ma non escludo di potermi innamorare anche se non sarebbe il massimo, ma sarebbe sciocco escluderlo perché significherebbe togliere alla vita la possibilità di sorprenderti. Negli ultimi anni l’amore mi ha un po’ ferita, ma sono una che vive per questo sentimento, è il motore della nostra vita e voglio emozionarmi ancora».

