Elisabetta Gregoraci in lacrime al Gf Vip: «Ho visto Giulia Salemi con Flavio Briatore...»

Elisabetta Gregoraci choc al Gf Vip: «Ho visto con i miei occhi Giulia Salemi fare la smorfiosa con Flavio Briatore...». Lei scoppia a piangere. Non si attenuano le tensioni tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. Subito dopo la puntata, la showgirl calabrese si è sfogata con Stefania Orlando.

Ecco le parole di Elisabetta Gregoraci: «Io sono sempre accanto a Flavio da 15 anni, nel bene e nel male. Quando succedono le cose ci sono. Per quanto riguarda i suoi locali, l'ho sempre aiutato con le pubbliche relazioni. Non si tratta solo di scrivere dei messaggi, ci sono stati degli atteggiamenti che ho visto con i miei occhi. Non voglio entrare in queste cose, ma non mi va nemmeno di passare per una snob quando sei tu a fare la smorfiosa».

Gf Vip, Giulia Salemi in lacrime dopo la lite con la Gregoraci: «Io sono la persona che sono»

GF Vip, Patrizia De Blanck urla contro Myriam Catania: «Sei una cretina, non ho detto putt*na»

Lo sfogo

Nel frattempo, in giardino Giulia Salemi si sfoga con Selvaggia Roma e scoppia a piangere: «Nella casa è normale che si azzerino gli stati sociali. Poi nella vita reale ci sono, sbagliato, ma esiste. Lei è una di una lunga serie di persone che in questi anni mi hanno fatta sentire inferiore. Se devo essere onesta è questa la verità. Mi fa ridere che da una battuta come 'snobettina' lei abbia rigirato tutto e mi stai accusando delle peggio cose. Poi vedevi le facce e le smorfie che faceva? Lei è incattivita».

