Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, vacanze insieme col figlio Nathan Falco

L'amore è ufficialmente finito da un anno e mezzo, maedi continuano a mantenere ottimi rapporti anche grazie all'amore per. Ed è proprio il figlio dell'ormai ex coppia, che oggi ha nove anni, il motivo per una 'reunion' familiare estiva.Dopo essere stata col figlio a Forte dei Marmi,ha raggiunto l'ex marito prima in Costa Azzurra e poi in Sardegna. La rivista Oggi ha avvistatoed, sereni insieme al figlio, a bordo di uno yacht: «Chiacchiere al sole, sedute di avvistamento pesci a poppa, la confidenza di ogni gesto».Anche su Instagram è possibile vedereedfelici e sorridenti insieme al figlio. Lo stesso manager ed imprenditore, pochi giorni fa, aveva 'repostato' lo scatto dell'ex moglie con il figlio a Forte dei Marmi, dedicando un pensiero dolcissimo a entrambi: «Siete uno spettacolo». La fine dell'amore non ha impedito aeddi essere gli stessi genitori di sempre per Nathan Falco.