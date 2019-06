Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore insieme per un motivo speciale: «Auguri amore mio»

di Ida Di Grazia

Ritratto di famiglia per. I due ex hanno postato sui rispettivi profili social una foto con il figlioche ha ricevuto la Prima, nella cattedrale del Principato Monaco. Entrambi hanno corredato il post di frasi d'amore per il figlio, segno che nonostante il divorzio, la famiglia resta unita.Riunione di famiglia per Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore che si son ritrovati a Monaco in occasione della prima comunion del figlio Natan Falco. ​«Auguri amore nostro per la tua Prima Comunione» scrive su Instagram Briatore pubblicando un bellissimo ritratti di famiglia.«Oggi è uno dei giorni più importanti della tua vita...ricevi il Sacramento della Comunione. Auguri amore mio che Dio ti Benedica Sempre» Risponde la Gregoraci. Nonostante il divorzio l'imprenditore e l showgirl hanno mantenuto un ottimo rapporto. Sono sempre belli da vedere, ancora di più ora che nonostante abbiano preso strade diverse continuano a mettere l'amore per il proprio figlio davanti a tutto.