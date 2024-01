Elisabetta Gregoraci: «Briatore? Ci siamo lasciati da sei anni ma dicono che sono in tv per merito suo. Lui non mi ha mai aiutata»

Tornerà su Rai2, il 29 gennaio, in prima serata con il nuovo programma «Made in Italy». Qualcuno maligna che sia merito dell'ex marito Flavio Briatore, ma Elisabetta Gregoraci, che condurrà lo show insieme a Gigi e Ross, non ci sta: ««È una cosa che mi ha fatto ridere e poi anche arrabbiare: lui nemmeno sapeva che avrei fatto questo programma - confessa la conduttrice al Corriere della Sera - Quando l'ho chiamato per dirgli che girava questa voce, ha risposto solo: roba da matti.

Sono separata da sei anni, ho un rapporto molto bello con lui ma sono da sempre una donna indipendente: lavoro da quando sono piccola e non ho mai dovuto dire grazie a nessuno. Briatore mai mi ha aiutata nella mia vita lavorativa se non per la popolarità che è arrivata stando con lui, all'inizio».

Gli haters

Sui social c'è chi dice che per lei è semplice: non ha problemi. «Non avere il problema di pagare le bollette non significa non avere problemi. Io ho iniziato a frequentare ospedali quando avevo dieci anni per curare mia mamma (che oggi non c'è più, ndr.), ho perso persone molto importanti e ho una vita abbastanza intensa, con gente che lavora per me quindi ho la preoccupazione che le cose vadano sempre in un certo modo, anche per loro». Confrontarsi con chi la giudica con superficialità non sempre è semplice: «So di essere un personaggio molto mediatico, per cui ogni cosa che faccio o dico viene ripresa. Magari il giorno in cui non accadrà più ci resterò male ma sono anche una persona sensibile, quindi certe cose mi feriscono».

Il rapporto con Briatore

Elisabetta torna a parlare del suo rapporto con l'ex marito. «Posso vincere un Oscar e c'è chi dubiterebbe fosse per merito mio. Conduco questa trasmissione da anni, e delle volte sembra che non basti. Mi spiace che le donne, ancora oggi, debbano sempre dimostrare un po' di più».