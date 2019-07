Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, amicizia finita? La crisi su Instagram

Ti sopporto da quando avevi 20 anni - aveva scritto - È inutile: più ti lancio lontano, più mi torni indietro come un boomerang... ( per fortuna ) Insieme nelle gioie, nelle gaffes e nei dolori, insieme da bimbe e da mamme. Venti anni di battibecchi e complicità. Sono fortunata ad averti nella mi vita, sarda maledetta!

Aria di crisi tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia? Le due, amiche inseparabili dall'epoca in cui erano le veline di Striscia preferite dagli italiani, e trapiantate negli Stati Uniti, da un po' non si fanno vedere insieme e pare anche che il loro progetto di aprire una palestra a Los Angeles sia naufragato. Non solo, ma analizzando attentamente i profili Instagram, sembrerebbe che le due oltre ad aver interrotto qualsiasi scambio di like, non si seguano più a vicenda.L'ultima foto sul profilo della Corvaglia risale agli auguri per i 40 anni della Canalis lo scorso settembre. «». Cosa potrà essere successo tra le due dopo ben 20 anni di amicizia? Per il momento entrambe tacciono: d'altronde si sa, l'amicizia (vera) è un bene molto raro.