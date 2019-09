Elisabetta Canalis, festa a sorpresa (con spavento): la reazione della showgirl è esilarante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La festa a sorpresa, non c'è che dire, è perfettamente riuscita. Tanto che la stessa Elisabetta Canalis che ieri ha festeggiato a Los Angeles 41 anni ha confessato: «Sono morta di paura». La showgirl, che da anni vive negli Stati Uniti con il marito e la figlia, ha postato su Instagram un divertente video che riprende il momento in cui entra in casa e ad accoglierla ci sono i suoi amici che le hanno organizzato un party a sorpesa.Tra loro tanti italiani vip emigrati negli Usa, da Tiziano Ferro a Bianca Balti e Valentina Michetti. Tutti indossano una maglietta per l'occasione con scritto: «Happy Birthday Elisabetta!»Le urla di paura della Canalis quando le gridano «tanti auguri» sono davvero esilaranti.