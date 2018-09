Salvini in Rai per assistere alla Prova del Cuoco. E a Radio2 dice: «Sono geloso di Elisa»

Oggi alle 11.30 su Rai 1 inizia la tua nuova avventura con la #laprovadelcuoco: in bocca al lupo, Elisa! Faccio il tifo per te e anche per la cucina italiana. pic.twitter.com/lyn4obPaTZ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 10 settembre 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualche giorno fa le aveva fatto gli auguri per il debutto alladel, oggi il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini ha raggiunto di persona la sua fidanzata Elisaè andato negli studi Rai del Nomentano intitolati aper assistere alla terza puntata de "La prova del cuoco". È la seconda volta, quindi, che Salvini testimonia la sua vicinanza alla conduttrice, impegnata nella prima settimana del cooking show di Rai1 dove ha raccolto il testimone di Antonella Clerici.LEGGI ANCHE ----> Salvini alla Isoardi: "Tifo per te" Salvini poco prima aveva parlato della fidanzata a Radio2: «È brava e si merita tutto il successo che ha e che avrà. Io non l’ho aiutata, anzi. La mia ingombrante presenza forse ha danneggiato e creato problemi. Però se uno è bravo e tosto va, io confesso che se ho tre minuti la guardo in tv, anche se in cucina sono un disastro. Se sono geloso? Sì…Perdonatemi».