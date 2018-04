Elisa Isoardi si racconta: «Io e Matteo. Pane, amore e...cacio e pepe»

di Marco Castoro

Se fosse un post su Facebook, come stato d'animopotrebbe scrivere «È felice». Stagione televisiva ricca di soddisfazioni e l'amore più importante della sua vita, quello che la Lega a«Diciamo che rispetto al programma Tempo e denaro basato sui consumi, quest'anno sono cambiate diverse cose. Buono a sapersi rispecchia ciò che il pubblico vuole conoscere sul cibo che mangiamo, un'analisi accurata dal punto di vista medico e con i nutrizionisti. È stata una sfida importante vinta e spero che se ne accorgano anche i nostri dirigenti. In un orario più adatto potrebbe andare ancora meglio».«È passato tanto tempo. Allora la mia era una sostituzione, adesso invece ho un programma mio costruito su di me. In dieci anni ho fatto molta esperienza a Linea verde, Unomattina, le prime serate».«Mia nonna era cuoca e attorno alla tavola tutto si consumava. Oggi alla tradizione va aggiunta la cultura del cibo. Perché siamo sedentari e non ce la facciamo più a digerire. La mia specialità? Baccalà ai fiori di rosmarino. Anche se io cucino l'integrale, perché fa bene».«No, infatti devo fare due menu. Lui mangerebbe sempre cacio e pepe o gricia, con un bicchiere di vino rosso. Però apprezza anche le mie specialità come la pasta ai tre carciofi. Quando viene da me mi porta tutte cose che vuole mangiare. Il Frico soprattutto, un piatto a base di patate e formaggi di varie stagionature. C'è talmente tanta roba che nel mio condominio fanno festa perché poi distribuisco a tutti».«Quando mi dicono che nel nostro lavoro le donne sono sottovalutate io rispondo che non è vero. Diciamoci la verità: la donna è più bella dell'uomo. Da showgirl è cresciuta a livello di studio e mentalità. La situazione si è capovolta. E questo è merito nostro».«Sono quindici anni che lavoro in prima linea in tv, sono una donna completa, indipendente e realizzata. Quando il tuo fidanzato si sta giocando la partita della vita è normale che gli stai un passo indietro. Ma il mio passo indietro non voleva dire quello che invece hanno preso in modo pretestuoso e sbagliato. Secondo me, non hanno letto neanche l'intervista, hanno strumentalizzato e basta».«All'inizio ci rimanevo male poi ho capito che i social sono un mondo in cui non puoi prendere per vero un commento negativo su cento. Se c'è l'insulto si denuncia».«Ne ha tanti. Su tutti capacità di mediare, osservazione e pacatezza. Chi lo conosce lo sa».«Troppo perfezionista nelle cose. Per esempio? Deve mettere le scarpe perfettamente allineate e in coppia».« Il tempo che passiamo insieme. Anche davanti alla tv: Guardiamo tanti film, italiani soprattutto».