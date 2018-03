© RIPRODUZIONE RISERVATA

La coppia del momento, Salvini-Isoardi, diventa bersaglio super-pop sui social. Dopo che il settimanale Oggi ha riportato le parole di Elisa: «Sono orgogliosa di Matteo, per amor suo resterò nell'ombra. Una donna deve fare così». E giù critiche su Twitter alla presentatrice tivvù e fidanzata del leader leghista. E anche a lui. «Caro Salvini - scrive Irene Tinagli - del Pd - a quanto pare non c'è bisogno delle moschee per promuovere una concezione della donna subalterna all'uomo».Ma mica ha parlato lui, ha parlato lei. «Sei una sottomessa». Ma lei ha solo detto che sarà defilata. «Poi dirà di abolire anche il suffragio femminile?» «Lasciatela in pace, già è costretta a stare con Salvini». E ancora: «Cara Isoardi, non abbiamo lottato per un secolo per stare all'ombra di un uomo». «Isoardi medievale». Ma c'è chi difende Elisa: «Ma saranno pure cavoli suoi su come vuole stare con Salvini?». Certo che lo sono. E il femminismo dovrebbe contemplare la piena libertà della donna a dire ciò che vuole e a comportarsi come le pare.