Elettra Lamborghini, la sorella Ginevra svela il retroscena: «Ecco perché non mi ha invitata al matrimonio»

Elettra Lamborghini si è sposata poche settimane fa, ma non ha invitato sua sorella Ginevra. L'assenza di una delle tre sorelle ereditiere non è passata inosservata, così come la battuta della 'twerking queen" all'indomani del matrimonio: «C’erano tutti quelli che volevo al mio fianco». Ginevra non era dunque ben accetta al matrimonio da "Mille e una notte" e svela finalmente il perché, attirando l'attenzione dei media e dei social su di sé e sul rapporto con la cantante.

APPROFONDIMENTI GRANDE FRATELLO Andrea Zelletta esce dal GF Vip, le cose strane notate dai fan quando... LACRIME AMARE Elettra Lamborghini distrutta dal dolore, la morte della sua cavalla... GOSSIP Elettra Lamborghini, il viaggio da sogno dopo il matrimonio

Leggi anche > Giulia De Lellis esplosiva a Milano, ma i fan notano altro: «Fa davvero tristezza»

IL RAPPORTO TRA SORELLE «C’è chi pensa che siamo molto legate, ma in realtà abbiamo due caratteri molto diversi, abbiamo fatto due percorsi completamente opposti. - dice al sito Fanpage - Come in tutte le famiglie ci sono le sorelle e i fratelli che ogni tanto bisticciano, poi l’abbiamo fatto sempre anche da piccoline... Eravamo sempre lì a bazzicare però le voglio bene, le auguro il meglio per la sua carriera. È bravissima in quello che fa e spero di fare altrettanto nel mio».

LA CARRIERA MUSICALE Anche Ginevra si è lanciata nell’avventura della musica: ha da poco pubblicato il singolo "Scorzese". «Se la domanda è: la carriera di Elettra ti è servita per emergere? Ti dico di no, ma con tutto il rispetto per la sua carriera, perché veniamo da due background diversi, abbiamo due direzioni diverse, poi è ovvio che siamo sorelle e siamo accomunate nelle cose, però in realtà veniamo da due mondi separati, io vengo da Venere e lei da Marte».

Ultimo aggiornamento: 18:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA