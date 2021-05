Elettra Lamborghini, mega tavolata in famiglia per il suo compleanno: polemica social

Per i suoi 27 anni Elettra Lamborghini non si è risparmiata e ha organizzato un mega pranzo con tutta la famiglia: dalla mamma Luisa Peterlongo al papà Tonino, le sorelle Flaminia e Lucrezia, il fratello Ferruccio Jr, ma mancava la ribelle Ginevra, che anche al matrimonio di Elettra non si era presentata. Un pranzo all’aperto con i parenti più stretti e tanti baci da parte del marito Afrojack che non ha mancato di suscitare qualche polemica.

Per il suo compleanno ha voluto accanto i genitori e i fratelli e con loro ha posato tra le coccole di tutti: sulle gambe della sua “mamacit” e con la mano sulla spalla di papà. Le foto sono state condivise sul profilo Instagram della Lamborghini e qualcuno ha storto il naso per il numero elevato di partecipanti.

