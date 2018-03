Eleonora Pedron dopo l'addio a Tommy Vee: "Innamorata della Iena Nicolò De Devitiis"

🧚‍♀️ Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron) in data: Mar 20, 2018 at 11:15 PDT

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO – Dopo la lunga relazione, con prole, con Max Biaggi e il relativo addio, che Leggo.it aveva anticipato,aveva ritrovato il sorriso a fianco dell’ex gieffino oggi produttore musicaleLa love story tra i due però è finita e sembra che Eleonora sia molto “vicina” a una Iena: “Archiviata la storia con il deejay Tommy Vee (ovvero Tommaso VianelIo) – spiega “Chi” - la showgirl Eleonora Pedron ha un nuovo flirt in corso con l'inviato delle Iene. I due, in gran segreto, hanno trascorso un romantico weekend in casa di lei, vicino a Monte Carlo. E lui sui social ha felicemente commentato #ammfattarnrnore pensando di non essere scoperto. O meglio scoperti”.