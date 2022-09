Elenoire Ferruzzi, la trans del Gf Vip com'è cambiata negli anni: il video della trasformazione

Elenoire Ferruzzi è uno dei personaggi del Grande Fratello Vip che sta facendo più discutere. Icona trans, fervente sostenitrice dei diritti della comunità LGBTQ+, definisce il suo corpo un'opera d'arte e lotta costantemente contro le discriminazioni e i pregiudizi legati al cambio di sesso.

Gf Vip, Elenoire Ferruzzi e il dramma del Covid: «Sono stata 4 mesi in coma e ho perso 40 chili»

Il percorso di transizione

Nel corso della sua permanenza nella Casa del programma ha spesso parlato del percorso di transizione al quale si è sottoposta sin dall’età di 16 anni. Il passaggio da Massimo ad Elenoire non è stato semplice, più volte è stata bullizzata e gli ostacoli non sono mancati. Negli anni ha subito un cabiamento radicale soprattutto dal punto di vista fisco che ora è finalmente la massima espressione di se stessa. «Io ero esattamente una bambina in un corpo sbagliato» così si è raccontata al GF Vip.

Com'è cambiata nel tempo

Grande sostenitrice della chirurgia estetica, Elenoire non ne ha mai fatto mistero: «La chirurgia estetica? Che meraviglia» ha dichiarato. Più di una volta la concorrente del GF Vip ne ha fatto ricorso, non solo per il percorso di transizione, anche per ritoccarsi le labbra o gli zigomi. Ecco com'è cambiata negli anni: