Elena Santarelli, pianto liberatorio in tv: «Mio figlio è guarito, io sono tanto stanca»

di Emiliana Costa

Elena Santarelli

“Sono grata alla vita, a ogni singolo passo di mio figlio” ❤️ @elenasantarelli #ItaliaSì pic.twitter.com/cFX4WDCnRC — marco liorni (@marcoliorni) 11 maggio 2019

in lacrime a Italia Si. Ospite di Marco Liorni, la showgirl ha parlato della guarigione del figlio Giacomo da un tumore cerebrale maligno. Elena Santarelli aveva annunciato ieri sui social la bella notizia e oggi ha raccontato il suo calvario accanto al figlioletto.La showgirl, in lacrime, ha spiegato: «Io sono anche molto stanca, Marco. E quindi è un pianto di liberazione… La mia dottoressa ha mandato a Giacomo un audio sul telefono spiegandogli che quella di pochi giorni fa era l’ultima chemio, che ha vinto la battaglia e che quella malattia brutta non c’era più».Poi Elena Santarelli parla dell'intervento e della terapia intensiva: «Io non ho mai raccontato di questo intervento. Lo faccio adesso perché è tutto finito e anche per dare speranza a tutte le altre famiglie. Certo non è bello vederli in terapia intensiva e io sono grata alla vita, a tutto, a ogni sorriso. Ad ogni singolo passo di mio figlio, proprio perché è ritornato a fare le cose che faceva prima di questo intervento. A tutte quelle persone che mi hanno criticato per il sorriso, non è che sorridevo perché me ne fregavo, sorridevo perché era una gratitudine interna che non potevo spiegare e che solo i miei amici sapevano».