Elena Santarelli, critiche social per le foto al mare: «Sei troppo magra». E lei risponde così

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si sta godendo qualche giorno di relax al mare con il figlio, ma nel frattempo è costretta a fronteggiare le critiche dei social. La showgirl, infatti, ha pubblicato suuna serie di foto in bikini che ha scatenato la reazione di diversi follower. Una fan ha commentato il post scrivendo: «Sei troppo magra Elena. Dopo quello che hai passato ci credo, ma ora devi prendere qualche kg. Sto leggendo il tuo libro fa venire i brividi...».La risposta della Santarelli non si è fatta attendere: «La dovete finire di scrivere questo. Non faccio nessuna dieta e ti assicuro che sto bene e sono sempre stata magra e tonica. Diresti ad una donna in carne "sei troppo grassa"?». Elena Santarelli ha da poco pubblicato il suo libro "Una mamma lo sa", in cui racconta il complicato percorso di guarigione del figlio Giacomo, colpito da un tumore in tenera età.