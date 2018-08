Eddie Murphy padre per la decima volta: secondo figlio con la modella Paige Butcher

LEGGI ANCHE

E sono dieci. Eddie Murphy sarà padre per la decima volta. Ad annunciarlo è stato lo stesso comico e attore statunitense, 57 anni, in una dichiarazione ufficiale. La nascita è prevista a dicembre e sarà il secondo figlio con la modella australiana Paige Butcher. I due hanno una relazione dal 2012 e una figlia di due anni, Izzy. Il primo figlio di Murphy, Eric, ha 29 anni.Lo avuto da Paulette McNeely nel 1989. Nel 1990 ha avuto Christian con Tamara Hood. Nel 1993 ha sposato la modella Nicole Mitchell da cui ha avuto cinque figli, Bria Liana, Miles, Shayne Audra, Zola Ivy e Bella Zahra. Dopo il divorzio dalla Mitchell, frequenta la cantante Melanie Brown, meglio conosciuta come Mel B, delle Space Girls e dalla quale nasce Angel.