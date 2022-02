Domenica In, Gianni Morandi e Teo Teocoli baciano Mara Venier: «Oggi siamo tutti pazzi!»

Atmosfera (fin troppo) allegra a Domenica In - Speciale Sanremo. I primi a dare spettacolo sono la conduttrice Mara Venier e l'amico Gianni Morandi.

Il cantante emiliano, giunto terzo col brano scritto da Jovanotti Apri tutte le porte, ha abbracciato calorosamente l'amica. La conduttrice incalza così Gianni Morandi: «Ma neanche mi saluti, dopo tutto quello che c'è stato tra noi?». Il riferimento è ad una fiction in cui i due erano stati protagonisti nel ruolo di una coppia di coniugi (La voce del cuore), ed ecco che il cantante ha baciato all'improvviso una incredula Mara Venier tra gli applausi del pubblico in studio. «Ma sei pazzo? Ti ho lasciato tutto il rossetto sulle labbra», esclama la conduttrice, anche un po' imbarazzata per la presenza, dietro le quinte, di Anna, la moglie di Gianni Morandi.

«Dai, si ride. Io ti vedo tutte le domeniche e ne fai di tutti i colori», scherza Gianni Morandi. Poi arriva anche Teo Teocoli, tra gli ospiti di Mara Venier: «Siccome anche io ho fatto una fiction con Mara...». E scatta un altro bacio alla conduttrice: «Era un mio diritto!». A quel punto, nell'ilarità generale, spunta un altro ospite. Christian De Sica si alza, va verso Mara Venier e Gianni Morandi, e abbraccia entrambi: «Io ho fatto un film con Mara Venier!».

«Oggi siamo tutti pazzi!», scherza Gianni Morandi. Che poi chiede di Nicola Carraro, il marito di Mara Venier, che al momento si trova all'estero: «Questa scena non la vede, vero?». E la conduttrice: «Non la vede, ma forse Anna l'ha vista!».