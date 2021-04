Barbara D'Urso, Ferdinando Guglielmotti: «Sono follemente innamorato di lei». Lei lo respinge in diretta a Domenica Live

A Domenica Live, Ferdinando Guglielmotti, primo eliminato dall’Isola dei Famosi: «Ero innamorato follemente di Barbara D’Urso».

Barbara D’Urso, nel suo salotto tv, porta in primo piano i sentimenti del visconte per lei. Guglielmotti non si fa pregare e si dichiara, subito dopo essere entrato in studio, peraltro inchinandosi davanti alla conduttrice, perché questo, dice, è il modo in cui di solito la saluta. Sono amici, infatti, da tempo.

Dopo il racconto dei sentimenti "passati", la domanda arriva immediata dagli ospiti in studio: Guglielmotti è ancora innamorato della conduttrice? «Purtroppo» risponde lui.

Barbara D'Urso, a questo punto, fa notare che lo respinge da anni.

Guglielmotti commenta: «Sono dieci anni che mi rifiuti».

La conduttrice conferma: «Si era follemente innamorato di me e siamo diventati amici».

Ci sarebbe anche la "benedizione" della madre del Visconte: «Mamma mi ha detto: Barbara è l’unica donna completa che tu abbia conosciuto, lo ha detto lei non io», dichiara Guglielmotti. E insiste: «Non ho mai visto Barbara con un uomo accanto, quindi la porta è sempre un po’ aperta».

La conduttrice però chiude, in modo netto, la questione: «Se non lo avessi capito, visconte, non hai speranze. Devi essere felice di essere mio amico, gli amori finiscono».

E Guglielmotti, scherzando, finge di voler andare via.