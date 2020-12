Antonella Elia, Pietro Delle Piane a Domenica Live: «Voglio ricostruire, sto lavorando su me stesso»

Pietro Delle Piane non si sente single malgrado Antonella Elia abbia recentemente annunciato la fine della relazione. Lui però, come ha spiegato a Domenica Live, non ci sta. «Abbiamo avuto un anno complicato, pieno di sensazioni, emozioni forti. Da quando lei è entrata nella Casa del Grande Fratello ho sentito molto forte la sua mancanza, anche lei la mia - spiega - Dopo il Grande Fratello, era poco prima della fine del lockdown, siamo stati un mese in casa, è stata davvero la nostra luna di miele, siamo stati benissimo».

APPROFONDIMENTI DI NUOVO EX Antonella Elia, Pietro Delle Piane euforico (su Instagram) dopo la... REAL TIME Matrimonio a prima vista, tra Sitara e Andrea è finita la love... GF VIP Gf Vip, Antonella Elia torna single: «Ho il cuore spezzato...... VERISSIMO Verissimo, Antonella Elia piange da Silvia Toffanin: «Pietro... GOSSIP Antonella Elia si è lasciata con Pietro? La foto su Instagram...

Antonella Elia, Pietro Delle Piane euforico (su Instagram) dopo la rottura

Gf Vip, Antonella Elia torna single: «Ho il cuore spezzato... per sempre»

Pietro ammette di averla «delusa e ferita», ma nessun tradimento, racconta. «Ho capito di avere sbagliato. Sto lavorando su me stesso. Penso che da un errore possa nascere qualcosa di bello. Voglio ricostruire». I due comunque si sono lasciati due settimane fa e non si sono più sentiti. Sembra peraltro che la storia sia finita molto male, con Delle Piane cacciato da casa dalla polizia. Lui spiega di aver «lanciato il telefono per aria e l'iPhone, se prende una botta molto forte, va in Sos e arriva la polizia». A quel punto la Elia si sarebbe arrabbiata perché il telefono era il suo.

«Ma io - assicura Delle Piane - sono molto innamorato, è la donna più importante della mia vita, so di essere imprtante per lei. Credo che dovremmo darci un’opportunità per parlarci e capire come andare avanti insieme. Non si può tornare indietro ma si può andare via. Sono dispiaciutissimo, certo che le chiedo scusa».

Ultimo aggiornamento: 19:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA