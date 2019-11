Diletta Leotta a lezione di pole dance: «Ora sono pronta per Jennifer Lopez» Video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

come. La conduttrice Dazn ha postato suun video in cui va a lezione di, imitandonel film "". Nella didascalia Diletta Leotta ha scritto: «Lezione di pole dance aspettando di vedere "Le ragazze di Wall Street" con Jennifer Lopez. Ora sono pronta per andare al cinema!».LEGGI ANCHEDiletta scherza molto sulle sue capacità non eccelse da ballerina, arrivando a definirsi «negata» in una storia Instagram. Il video della conduttrice, come al solito, ha fatto impazzire i fan, letteralmente stregati dalla sensualità e la simpatia della Leotta alle prese con la pole dance. Forse Jennifer Lopez è ancora lontana, ma dopo la prima lezione Diletta è certamente già promossa.