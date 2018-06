Diletta Leotta, vacanza sexy in Sardegna. E a Porto Cervo l'incontro con Al Bano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo una stagione lunga ed emozionante,è pronta ad iniziare le proprie. La meta, quest'anno, è la: la conduttrice di Sky, signora della serie B, si sta concedendo il meritato riposo a Porto Cervo ed ha anche avuto il piacere di incontrare una leggenda della musica italiana: Albano Carrisi.Nello scatto pubblicato su Instagram, in cui appare sorridente accanto ad, la Leotta ha commentato così: «Se fosse su Instagram, avrebbe 100 milioni di follower». Intanto, ci sono stati altri scatti che testimoniano il soggiorno sardo di Diletta: sorridente e rilassata mentre si gode le bollicine comodamente seduta su una sdraio, anche questa volta la bionda conduttrice siciliana ha conquistato i suoi fan.Su Instagram Stories, inoltre, la Leotta ha ampiamente documentato tutti gli spettacoli a cui ha assistito in queste ultime ore: dalle esibizioni di ballerini alle tradizioni locali, passando per una performance canora di Mario Biondi.