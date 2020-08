Diletta Leotta single, fine dell'amore con Daniele Scardina: «Tema troppo delicato...»

Tra Diletta Leotta e Daniele Scardina un momento particolare. Dall’amore e il lockdown di coppia in casa di lei a Milano, i due stanno trascorrendo le vacanze separati e secondo alcune indiscrezioni la storia sarebbe ormai giunta al termine.

Tra le cause, secondo quanto riportato, forse un tradimento del puglie alla fidanzata, che però non ha fatto alcun accenno all’argomento. Interrogata sulla sua relazione con Scardina infatti la bella conduttrice Dazn ha fatto capire che la storia è alquanto complicata: “La storia tra me e Daniele – ha spiegato in un’intervista a “Gente” - è un tema troppo importante e delicato per banalizzarlo, come accade invece sui social. Non basterebbero sei pagine per raccontare il nostro rapporto”.

Mentre Daniele sta trascorrendo una divertente vacanza da single, lei è tornata a casa in Sicilia: “La famiglia è tutto, mi piace sempre tornare a casa, il ruolo di figlia mi dà emozioni irrinunciabili. I miei genitori sono il primo supporto, un rifugio sicuro. Se sai che puoi contare su questo, nelle cose che fai o anche solo che sogni, puoi essere un po’ più coraggioso. Io mi ritengo coraggiosa e in gran parte lo devo a loro”.

