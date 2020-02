Sanremo 2020, Monica Leofreddi contro Diletta Leotta: «Parla di bellezza, ma a 28 anni è tutta rifatta»

Monica Leofreddi contro Diletta Leotta e il monologo di ieri sera a Sanremo 2020. Tra i tanti tweet che hanno commentato la prima serata della 70ª edizione del Festival, quello della conduttrice televisiva ha suscitato parecchio scalpore.

Diletta Leotta, nel monologo di ieri sera, aveva spiegato: «La bellezza è un valore ed un vantaggio, altrimenti non sarei qui, sarebbe ipocrita negarlo». Monica Leofreddi, su Twitter, ha però commentato così: «Con tutto il rispetto per Diletta Leotta, non mi sembra il massimo che la bellezza come valore debba essere rappresentata da una che a 28 anni si è rifatta tutta».



Il tweet di Monica Leofreddi ha scatenato un vero e proprio 'flame'. Molti, infatti, stanno con lei, elencando tutti i possibili 'ritocchini' a cui avrebbe fatto ricorso Diletta Leotta. Altri, però, hanno stigmatizzato quel tweet: «Forse queste parole sono dettate dall'invidia, ma come al solito gli attacchi peggiori alle donne arrivano da altre donne».



