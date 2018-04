Diletta Leotta rende pubblica la sua love story, ecco la foto con il fidanzato su Instagram

#HappyBirthday ❤ A post shared by 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) on Apr 6, 2018 at 1:11am PDT

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da tempo si vociferava di unache aveva per protagonistae un misterioso. Adesso è lo stesso volto televisivo di Sky a ufficializzare su Instagram l'identità del suo uomo.Il compagno della Leotta, come si vede nella foto, è, figlio del Ministro che firmò l'omonima legge sulle telecomunicazioni e dirigente della stessa, che finora sui profili social della Leotta non era mai apparso, se non di spalle. La Leotta infatti, dopo le esperienze passate, è molto parsimoniosa nel rendere pubblica la sua vita privata.Nelle riviste di gossip si dice che questa mossa sia dovuta alin arrivo, ma queste sono solo voci di corridoio. Sicuramente i due sono sempre più in sintonia e prima o poi, con tutta probabilità, convoleranno a nozze.