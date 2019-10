Diletta Leotta segue Borghi su Instagram e scatta il social gossip

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cercare un nome in particolare su quasi 5 milioni di follower è un'impresa. Ma individuarne uno, famoso, su meno di 500 è già più facile. Parliamo del profilo Instagram di Diletta Leotta. La conduttrice di DAZN è stata infatti "pizzicata" dai suoi ammiratori dopo che ieri ha scelto di seguire Alessandro Borghi su Instagram. L'attore, diventato famoso per la splendida interpretazione "Sulla mia pelle" il film che ricorda la triste storia di Stefano Cucchi, è meno social della sua nuova amica virtuale: 569mila seguaci e 489 seguiti. Tra questi, però, c'è anche Diletta Leotta. E allora ecco scattare il gossip: questo scambio reciproco di cortesie 2.0 nasconde un interesse reale? Lo scopriremo - forse - al primo like...