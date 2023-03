Diletta Leotta incinta? La pancia non si nasconde più: «Lo ha confessato lei stessa»

Diletta Leotta non si nasconde più e mostra il suo pancino. Anche se non ha ancora dato alcuna conferma della sua gravidanza, e quelle che per ora circolano sono solo voci, i più attenti non hanno potuto non notare le forme più dolci - tipiche di una donna incinta - nel suo ultimo video pubblicato sui social, dove la giornalista sportiva non sembra preoccuparsi troppo di nascondere la pancia.

I rumors

Da tempo si parla dell'attesa della Leotta, che avrebbe deciso di mettere su famiglia insieme al compagno Loris Karius. La loro relazione, nata da poco, sembra essere molto seria, visto che lui avrebbe già conosciuto i genitori della Leotta. Se i diretti interessati per ora non hanno detto nulla riguardo la gravidanza, da tempo si notano i vestiti più comodi per Diletta, che solitamente ama mostrare il suo fisico con abiti che la fasciano. Pare, inoltre, che il volto della serie A di calcio, abbia confessato a un suo collega di aspettare un bambino, come riporta l'esperta di gossip Deianira Marzano, starebbe però aspettando qualche mese prima di dare la notizia in modo ufficiale.

Gli indizi

Nell'ultimo video su Instagram, mostra la pancia senza problemi, e molti hanno notato appunto delle forme più dolci, rispetto al solito scolpito addome della conduttrice televisiva. Non è sfuggito nemmeno il testo della didascalia, sebbene sia un adv, le sue parole sono riferite alla festa del papà: «Mi preparo per la festa del papà, quale completo scelgo per fare il regalo perfetto? Uno, due, tre o quattro?». La Leotta chiede consigli per un regalo da fare, chissà che però non sia per il suo di padre, ma per il compagno?