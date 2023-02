Diletta Leotta è incinta? La foto sospetta. Intanto il fidanzato Loris Karius si allena

Diletta Leotta è incinta di Loiu Karius? Sui social gli utenti hanno notato un pancino insolito per la conduttrice radio-televisiva che è sempre molto attenta alla sua linea fitness. Il suo partner è Karius, portiere del Newcastle che in molti ricorderanno per le sue papere con la maglia del Liverpool.

Cosa è successo?

Diletta Leotta in dolce attesa di Loris Karius? Il gossip impazza ma la conduttrice radiofonica e il portiere del Newcastle non replicano. È bastato un video di TikTok in cui la showgirl siciliana ha ballato e ha mostrato le sue curve e soprattutto un pancino sospetto per scatenare le voci di una possibile gravidanza.

Diletta Leotta in trasferta a Sanremo per seguire con la sua radio le performance al Festival della Canzone Italiana, approfitta della camera d’albergo con vista sul mare per qualche siparietto modaiolo divertente e affascinante. Posa sensuale con la pancia scoperta cambiandosi d’abito dando le spalle all’acqua blu.

Ma quando compare alla finestra con il completo color carne qualche follower nota un profilo più accentuato del solito. la domana è: si tratta di un pancino sospetto o solo di un gonfiore? Il video fa il giro del web mentre si attende una conferma o smentita dei diretti interessati. Intanto il portiere sui social si allena.

Sottolineiamo che da dopo capodanno Karius non ha più pubblicato foto di lui e della fidadanzata.