Diletta Leotta, la story su Instagram è superhot: i fan notano un particolare

Diletta Leotta

Come sempre molto attiva sui social,è amatissima dai suoi fan, che apprezzano molto le sue curve ma anche il suo viso angelico e il suo bellissimo sorriso. In alcune stories su Instagram di oggi Diletta, quasi mai volgare nelle sue pose, ha fatto ammattire i suoi followers con alcuni "boomerang" decisamente hot.Foto e video avevano un punto comune: la showgirl volto died ex volto distava provando alcuni abiti da sera. Dal classico abito nero, ad altri outfit più originali, quello che ha colpito di più era però un lungo vestito blu elettrico: nel video Diletta si gira, all'altezza del bacino l'abito si rivela ampiamente trasparente e la Leotta mostra praticamente tutto. Lei sorride, forse ignara, e i fan sono felici.