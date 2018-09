Diletta Leotta e le foto hackerate: «Le rifarei, con più attenzione alla password»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

torna a parlare dello scandalo a luci rosse che la coinvolse due anni fa, quando alcuni suoi scatti intimi vennero hackerati e diffusi sul web. «Rifarei quelle foto e soprattutto farei più attenzione alle password dei miei account», ha rivelato la conduttrice televisiva in un'intervista al settimanale "Diva e Donna". La Leotta, reduce dall'esperienza al timone di, ha però anche ricordato le difficoltà che ha dovuto affrontare in quei giorni: «Sicuramente non è stato un momento bello. Il fatto di essere un personaggio pubblico mi ha dato la forza di reagire con grinta e positività».«Se questa reazione forte fosse stata imitata anche solo da una ragazza con una storia simile - prosegue la conduttrice - sarebbe un successo». Un messaggio rivolto a tutte le vittime di cyberbullismo quello della Leotta, che ha da poco festeggiato isu Instagram.