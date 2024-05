Diletta Leotta, l'allenamento speciale con la figlia Aria: il video mentre corre (in bikini)

Chi l'ha detto che dopo la nascita di un figlio non c'è tempo per rimettersi in forma? Prendete spunto dalla neommma Diletta Leotta che su Instagram ha condiviso un video di un allenamento speciale con tanto di carrozzina al seguito.

Nel video, Diletta, in bikini, si allena correndo avanti e indietro nel giardino, trasportando il passeggino della figlia Aria. Questo allenamento, oltre ad essere efficace, si rivela anche un momento di puro divertimento per la bambina, che ride e si gode la corsa con la mamma.

Diletta Leotta e il matrimonio con Loris Karius: «I Preparativi? Procedono. Tutto pronto per il mio addio al nubilato»

Le nozze a giugno

Lei e il quasi marito Loris Karius sono in vacanza tra Monaco e Saint Tropez. Ad accompagnarli in ogni avventura c’è la piccola Aria, la loro adorabile figlia, che rende ogni momento ancora più speciale.I fan non vedono l’ora di celebrare il loro matrimonio, che promette di essere uno degli eventi più glamour dell’anno. E ormai manca davvero poco, meno di un mese. La bella conduttrice di Dazn convolerà a nozze il 22 giugno. La coppia ha scelto come location la splendida isola di Vulcano, alle Eolie. Sebbene restino ancora alcuni dettagli da definire, come la natura del rito, religioso o civile, la scelta del luogo sembra essere quasi certa. Secondo diverse fonti locali, la cerimonia si terrà presso il lussuoso Therasia Resort, un hotel a 5 stelle dove Diletta e Loris sono stati ospiti in numerose occasioni.