Diletta Leotta e Giacomo Cavalli, le foto sul balcone di lei: fingono di litigare, ma è amore

Una love story lontana dai riflettori ma sempre più importante. Quella tra Diletta Leotta e il modello Giacomo Cavalli è ormai una storia nota nonostante la riservatezza con cui la conduttrice cerca di tenersi fuori dai gossip, dopo quanto avvenuto con Can Yaman.

La coppia le prova tutte per non farsi sorprendere: i due arrivano separati, con auto diverse e salgono in diversi momenti nello stesso appartamento per non farsi vedere insieme in strada. Ma nonostante i tentativi il trucco non riesce. Una foto della coppia, più affiatata che mai, è infatti spuntata oggi sulle pagine del settimanale "Chi?". I due sono stati paparazzati mentre "fingono" di litigare sul balcone della casa milanese di lei, tra scherzi e abbracci. Una lite "fasulla" solo per ingannare i fotografi, o forse chissà, solo per avere una scusa per fare pace: scenetta che alla fine non fa che confermare che la love story va avanti a gonfie vele.

APPROFONDIMENTI PERSONE Giacomo Cavalli è il nuovo fidanzato di Diletta Leotta? Ecco... GOSSIP Diletta Leotta si è fidanzata? Paparazzata con Giacomo... BELVE Paola Ferrari, volano critiche su Belen e Diletta Leotta. La Fagnani... LA CLASSIFICA Chi sono i Vip più seguiti sui social in Italia? Fedez al... MEDIASET Striscia la Notizia, Diletta Leotta e Alessandro Siani conduttori... CALCIO Diletta Leotta: «Ci siamo stancate tutte: solidarietà... NAPOLI Diletta Leotta, Koulibaly le prepara un caffé: «Molto...

La conduttrice (30 anni) e il modello (28) si frequentano dallo scorso inverno e sono da poco tornati da una vacanza insieme a Minorca nelle isole Baleari.

Giacomo Cavalli, chi è il fidanzato di Diletta Leotta

Laureato in economia e modello, 28 anni, Giacomo Cavalli è figlio del noto velista Beppe e dal papà ha ereditato la passsione per la vela. Agli ultimi mondiali 2019 è stato il migliore tra gli italiani, in coppia con Jacopo Plazzi. La carriera come modello è iniziata per caso: è stato notato da un taent scout che lo ha scambiato per il modello Simon Nessman. Ha sfilato per Armani, Tommy Hilfiger, Bulgari, Dolce & Gabbana, Liu Jo. Si è laureato a Brescia in Economia e gestione aziendale e ha poi seguito un master in management alla Bocconi di Milano.