Diletta Leotta e Can Yaman di nuovo insieme: vacanza nel resort sul lago di Como

Torna la passione fra Diletta Leotta e Can Yaman. Dopo la proposta di nozze e le presentazioni in famiglia, il rapporto fra i due si erano un pò raffreddato, ma le cose sembrano essere tornate a posto con la coppia sorpresa insieme in un esclusivo resort. Per la coppia si era parlato di nozze e di presentazioni in famiglia, ma improvvisamente i rapporti fra i due sembravano interrotti. Crisi passata perché Diletta Leotta e Can Yaman sono stati sorpresi da “Chi” durante un romantico weekend in un resort sul lago di Como, nell’esclusivo hotel a 5 stelle “Mandarin Oriental”.

APPROFONDIMENTI IL RUMOR Diletta Leotta, Tapiro d'oro dopo le foto con Ryan Friedkin:... GOSSIP Diletta Leotta, spunta la foto del bacio con Ryan Friedkin:... VITA SOCIAL Can Yaman, è lui a gestire il suo profilo Instagram? Cosa... LO SFOGO Diletta Leotta, sfogo sui social: «Non sono una mangiauomini.... PERSONE Diletta Leotta a bordocampo all'Olimpico per il big match...

La conduttrice ha seguito per Dazn l’anticipo di campionato fra Milan e Benevento, e ha raggiunto la struttura sabato sera mentre Yaman, che fino a venerdì era a Roma, si è spostato in gran segreto e ha aspettato la sua Diletta in hotel. Dopo il weekend insieme, la coppia ha fatto ritorno a casa il lunedì mattina.