Diletta Leotta compie 30 anni, la maxi festa in Sicilia: ma Can Yaman è assente. È crisi? Le foto inequivocabili

Un amore altalenante quello tra Diletta Leotta e Can Yaman. Anzi, una storia che, il gossip vuole altalente. Da mesi a ogni apparizione pubblica di uno dei due quando l'altro della coppia manca i rumors si alzano. "Crisi tra la conduttrice e l'attore". A destare l'attenzione e la preoccupazione dei fan ora è stata la festa di compleanno della bella Diletta. Neanche in un'occasione così speciale come i 30 anni della Leotta la star turca era presente. Sarà crisi? Niente annunci ufficiali di rottura, nessun messaggio dei diretti interessati, ma da settimane la coppia sui social è scoppiata. Nessuna foto insieme. La conduttrice di Dazn, che compie gli anni oggi, il 16 agosto, nelle scorse ore ha dato il via alla sua festa di compleanno nel catanese, in attesa dello scoccare della mezzanotte. Can però era l'assente tra gli assenti. Nessuna traccia dell'attore turco.

Diletta Leotta, la festa in casa

La festa, organizzata in pompa magna da Diletta, si è svolta nel giardino della villa dei suoi genitori. Un white party da favola a bordo piscina. Un abito bustier con spacco molto profondo che poco lasciava all'immaginazione e che anzi metteva in risalto l'impeccabile forma fisica. La neo 30enne non si è fatta mancare nulla: musica, cibarie di ogni tipo, abiti sfavillanti. Si sono esibiti persino ballerini e acrobati. Presenti anche alcuni vip come Elodie, che si esibita in un piccolo show canoro, Rossella Fiamingo, reduce dal bronzo olimpico, e Daniele Battaglia che ha fatto un discorso per la collega. Impssibile non notare l'assenza dell’attore di DayDreamer, che ha suscitato non pochi rumors, soprattutto tra chi non ha mai creduto alla veridicità di questo amore. Quale sarà la verità? per ora ciò che è certo è che è vero che l'assenza viene notata più della presenza.