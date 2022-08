Diletta Leotta, sexy-bikini in barca a Capri e concerto privato di Jennifer Lopez

Diletta Leotta ha appena trascorso un weekend da sogno a Capri. La conduttrice, prima di riprendere la nuova stagione lavorativa, si è concessa una giornata in barca insieme agli amici, documentando su Instagram i momenti più belli della giornata con una serie di video.

Diletta Leotta in vacanza

La Leotta, sabato 30 luglio, ha partecipato ad una serata di beneficenza nella Certosa di San Giacomo. Un concerto privato, organizzato da Luisa Via Roma e Unicef, della regina del pop Jennifer Lopez. E con la presenza di tante altre celebrità hollywoodiane. È stata una notte indimenticabile per la giornalista che ha conquistato l'attenzione dei fan con un post pubblicato sui social. Un look impeccabile che ha messo in risalto il fisico perfetto: abito nero in strass lungo con uno spacco ingiunale. E per non farsi mancare nulla, scollatura profonda sul seno e sandali alla schiava. Un vestito che ha evidenziato perfettamente la silhouette e le lunghe gambe.

Giornata in barca

Diletta non ha abbandonato subito l'isola partenopea, infatti, dopo la magica serata ha sfoggiato il fisico da urlo in una giornata in barca. La giornalista ha indossato un bikini viola mettendo in mostra il corpo abbronzato. Capelli legati, occhiali da sole e un pareo con fantasia. Scatti da diva che hanno subito alzato le temperature sui social. Diletta Leotta di giorno ha preso il sole e la sera si è goduta la vita notturna tra gli eventi più glamour dell'isola.