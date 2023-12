Diletta Leotta: «Mi accusano di trascurare mia figlia per lavorare, servirebbe più educazione culturale»

«Ogni donna ha il diritto di scegliere se lavorare o no e una mamma che ha voglia di lavorare è giusto che lo faccia perché vuol dire che la fa stare meglio»: con queste parole Diletta Leotta ha parlato della sua nuova vita da mamma e di come riesca a conciliarla con la carriera da conduttrice. «Riprendere a lavorare dopo appena un mese dal parto è stato bellissimo ed emozionante - prosegue -.Tutti i miei colleghi mi hanno accolto in maniera unica. Quando sei incinta ti senti in uno stato di grazia e dopo un mese sei ancora in quella bolla», ha raccontato nel corso di un'intervista all'Adnkronos.

Sport e gravidanza: «Faccio un po' di fatica, bisogna reinventarsi»

Per conciliare lavoro e maternità, ha affermato la conduttrice, «Bisogna solo organizzarsi. Cambia completamente il concetto di tempo però è bello essere mamma, amica, fidanzata, bisogna solo riuscire a trovare l'incastro giusto». «Aria è nata il 16 agosto il giorno del mio compleanno e io sono rientrata in campo il 16 settembre, è stata una cosa magica», prosegue Diletta Leotta, per poi togliersi un sassolino dalla scarpa riguardo le critiche ricevute in merito alle sue scelte: «Quando diventi mamma e lavori scatta immediatamente il senso di colpa ed è normalissimo, diciamo che la gente sui social non sia proprio carina quando ti accusa di lasciare tua figlia a casa per andare a lavorare, servirebbe un pò più di educazione culturale e umana».

E sul rapporto con l'attività fisica e il proprio corpo, la Leotta spiega: «La verità è che non ho preso tanti chili durante la gravidanza. il mio ginecologo da subito mi ha detto: 'Non è che se sei incinta devi mangiare il doppiò. Mi ha seguita per tutto il tempo ed è stato molto attento perché è veramente pericoloso prendere troppo peso in gravidanza, non è salutare.