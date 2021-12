Social, le dieci foto con più "like" del 2021: vince Ronaldo, "doppietta" per Billie Eilish, spazio anche per Messi

Il post che ha ricevuto più like su Instagram nel 2021 l'ha pubblicato Cristiano Ronaldo. La foto, postata in sincro con Georgina, per annunciare l'arrivo di due gemelli ha ottenuto ben 32,2 milioni di mi piace. Nessuno è riuscito a fare meglio. Nella classifica delle dieci foto con più like dell'anno che sta per chiudersi, c'è spazio anche il suo antagonista Leo Messi, per la cantante Billie Eilish e l'attore Tom Holland.

Social, la classifica dei like nel 2021

«Siamo lieti di annunciare che aspettiamo dei gemelli. Il nostro cuore è pieno di gioia». Con queste parole Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez conquistavano Instagram lo scorso 28 ottobre. La foto mostra la coppia felice tra le lenzuola del letto di casa. E' il secoondo anno consecutivo che CR7 vince questa speciale classifica.

Al secondo posto si piazza la cantante Ariana Grande (che ha avuto un ruolo nel film Don't look up) con le sue foto del matrimonio con Dalton Gomez. I suoi follower le hanno regalato ben 26,7 milioni di mi piace. Sul gradino più basso del podio un'altra gravidanza: quella di Kylie Jenner (24,6 milioni).

Al quarto posto e al sesto posto c'è la cantante Billie Eilish: 23 milioni di like per la foto nella quale ha esibito il nuovo look biondo platino, mentre 22,1 milioni per uno scatto del suo servizio fotografico per Vogue. La prima foto di Messi con la maglia del PSG vale il quinto posto in classifica (22,1 milioni di like). La Pulga conquista anche il settimo posto grazie alla foto con la Coppa America e l'ottavo per il post dell'addio al Barcellona. A sorpresa la nona piazza è occupata da Mermaid Montana, per un "reel" pubblicato la scorsa estate nel quale saluta una bambina vestita da sirena. Chiude la classifica Tom Holland: il suo messaggio di auguri alla fidanzata Zendaya ha ottenuto 19,6 milioni di like.