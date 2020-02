Diana Del Bufalo, addio Paolo Ruffini: flirt con Edoardo, fratello di Guendalina Tavassi

Diana Del Bufalo ha ampiamente annunciato di avere messo fine alla relazione col collega conduttore Paolo Ruffini. Affrontare la fine della storia non è stato facile per Diana, che ora però sembra aver trovato un nuovo amore, Edoardo, fratello di Guendalina Tavassi. La Del Bufalo recentemente, ospite di Silvia Toffanin, ha spiegato un po’ le cause dell’addio e ha fatto sapere di esser pronta a ripartire: “Io sto da dio – ha dichiarato ai microfoni di “Verissimo” - perché ho fatto un corso terapeutico dalla psicologa. Non ho potuto continuare a stare con lui per cose spiacevoli. Io non ho sbagliato niente, le cose gravi le ha commesse lui. Io stavo troppo male e ho deciso di chiudere. Non posso permettermi di essere triste, ho dei genitori stupendi, faccio il lavoro dei miei sogni e non sono proprio un cesso. Con Paolo Ruffini mi pare di aver vissuto quasi 5 anno di piccole menzogne”.



E secondo il sito "Dagospia" Diana avrebbe trovato di nuovo l’amore, appunto con Edoardo, fratello dell’ex gieffina (e naufraga sull’Isola dei Famosi) Guendalina Tavassi: “Archiviata la tormentata storia d’amore con Paolo Ruffini – svela il sito - la bella attrice al momento in forze su Italia 1 con il flop “Enjoy” ha ritrovato l’amore. Dagospia vi svela il suo nome: si tratta del coatto tutto barba e tatuaggi Edoardo Tavassi, fratello d’arte (si fa per dire) dell’ex gieffina Guendalina Tavassi. Secondo voci vicine alla “famiglia romana” i due sono molto innamorati, ancora in gran segreto. Durerà?”





