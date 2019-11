Diana Del Bufalo mostra le lacrime: «Assecondo i momenti di sconforto». E Paolo Ruffini rompe il silenzio

E in un post precedente aveva parlato dell'importanza della psicoterapia

È noto a tutti chenon stia vivendo un periodo facile. Lo aveva dichiarato pubblicamente sul suo profilo Instagram e questa volta ha anche mostrato le lacrime. Nelle stories di qualche ora fa, infatti, mostra uno scatto in primo piano mentre sta piangendo e nella didascalia che accompagna la foto invita i followers ad assecondare le proprie emozioni nei momenti in cui prendono il sopravvento.«Assecondo i momenti di sconforto», si legge sotto le lacrime che le rigano il volto.: «Non sto passando un periodo facile. Sto diventando grande, più saggia, più consapevole e sveglia. Mi accorgo di quanto la vita sia scivolosa e di quanto io sia impreparata ad accoglierla. Se state passando un periodo di cambiamento, di confusione, di tristezza o di rancore, andate da qualcuno... La psicoterapia è magica, non è per i matti. È un percorso di allineamento con se stessi stupendo».In molti a questo punto si sono chiesti se il suo umore sia dovuto a una crisi della storia d'amore conI due non si vedono insieme da un po’, però lui continua a mettere like ai post di lei. A "Novella2000" l'attore ha dichiarato: «Diana è una ragazza fantastica, stiamo bene insieme. Però a volte viviamo alti e bassi come tutte le coppie: ci sono momenti difficili e momenti belli... Si vive un po' alla giornata in questo senso, senza fare progetti. È un momento un po' down. Passerà».«Io sono come voi... fragile... non vi aspettate troppo da voi stessi ma esigete la felicità più spietata! Perdonate il prossimo, lasciate andare, non vi fa bene tenervi il risentimento e non serve a niente. Si va avanti, più forti di prima», aveva detto Diana.