Gita romantica per Di Maio alle Marmore con Virginia (guastata dai troppi selfie)

Sosta romantica, per Luigi Di Maio e la fidanzata Virginia Saba alla Cascata delle Marmore. Il leader 5Stelle si è concesso alle foto ricordo con i turisti, incuriositi dalla sua presenza, e alle strette di mano con gli attivisti pentastellati. Poco spazio per la privacy, insomma, guastata dai troppi selfie.«Ci ero stato a otto anni, è davvero tutto molto bello» ha detto Di Maio, accompagnato nella visita, in alcuni tratti mano nella mano, dalla fidanzata Virginia Saba. In tenuta più casual rispetto alla visita della mattinata alla Novamont, insieme hanno percorso alcuni sentieri del sito, tra un salto e l'altro della cascata più alta d'Europa, soffermandosi spesso ad ammirare la natura.