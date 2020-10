Gf Vip, Dayane Mello attaccata dall'ex Stefano Sala: «E' rimasta incinta dopo 2 settimane: la bambina vive con me»

Stefano Sala esce allo scoperto e racconta il suo rapporto con l’ex, Dayane Mello, reclusa nella casa del Grande Fratello Vip e fa sapere che Dayane Mello è rimasta incinta due settimane dopo il loro primo incontro e per lui è stato un “fulmine a ciel sereno”. Stefano al tempo usciva da un’altra relazione, poi è arrivata Dayane: “L’ho conosciuta sette anni fa – ha raccontato in un’intervista a “Chi” - e dopo due settimane dal nostro primo incontro è rimasta incinta. Un fulmine a ciel sereno. Io uscivo da una storia con un’altra modella brasiliana, poi è arrivata lei ed è scoppiata una passione incredibile. Eravamo giovani, contenti e spensierati. Non abbiamo mai avuto il dubbio di dire: “Non teniamolo”. Mai!”.

Gf Vip, polemica per la frase di Elisabetta Gregoraci a Dayane Mello: «Io posso uscire, tu devi lavorare»

La crisi non ha tardato ad arrivare: “Dopo un anno insieme inizia una grossa crisi e un tira e molla, da parte sua, devastanti. L’amore era finito, ma oggi lo posso dire, forse non era mai iniziato. Eravamo da sempre due perfetti sconosciuti. C’era una grande passione, questo non lo nego. Ma non c’è mai stato amore. Io sono rimasto abbastanza traumatizzato da questa storia. Sono cresciuto in un piccolo paese, con dei valori, le ho provate tutte per recuperare il rapporto, ma niente. Dopo qualche disguido, chiamiamolo così, ora abbiamo l’affido congiunto di Sofia, ma la bimba vive a casa mia, cresce con me e mi occupo io delle sue spese e dei suoi alimenti, questo sia ben chiaro”.

Dayane ha parlato della figlia con i suoi coinquilini e Stefano si dice molto deluso: “Leggo le segnalazioni e ciò che dice. Racconta molte bugie: c’è di mezzo una bambina, sta sbagliando e quando uscirà dovremo discutere molto bene e seriamente di alcune cose poco gradite sia a me sia alla mia famiglia. Mia figlia fa la prima elementare ed è molto sveglia, torna a casa e mi racconta che i suoi compagni le dicono: “Ma hai visto tua madre cosa ha detto, cosa ha fatto?“. Mi creda, questa situazione mi fa piangere. Soprattutto perché Dayane ha detto una serie di falsità. Al momento non voglio intervenire pubblicamente, ma se la vicenda dovesse prendere

Ultimo aggiornamento: 10:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA